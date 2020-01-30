شركات تركية تساهم في عمليات إعادة إعمار مطار الموصل الدولي

تنطلق عمليات إعمار مطار الموصل الدولي منتصف فبراير/ شباط المقبل، وهو الحدث الذي ستشارك فيه مجموعة من الشركات التركية، وفق ما أعلن محافظ نينوى في شمالي العراق نجم الجبوري.

وذكر الجبوري، في تصريح صحفي أن "منتصف فبراير المقبل سيشهد انطلاق العمل بإعمار مطار الموصل".

وأشار إلى أن "الاتفاق على موعد الإعمار، جاء بعد تأييد الحكومة الاتحادية في بغداد للبدء بإعمار المطار بالكامل".

كانت محافظة نينوى تسلمت مطار الموصل الدولي في 5 شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال احتفالية رسمية، بعد الانتهاء من مشروع إزالة الألغام الذي تموله الولايات المتحدة الذي استمر 18 شهراً.

وتعرض مطار الموصل، الذي يرجع تاريخ إنشائه لعام 1920، إلى التدمير أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل شمالي البلاد عام 2014، والعمليات العسكرية اللاحقة لطرد التنظيم في 2017.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سلم السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز عرضاً استثمارياً للحكومة العراقية، لإعادة إعمار مطار الموصل من قبل شركتي كاليون وكورك التركيتين.

وقال يلدز أثناء تقديم العرض للحكومة العراقية، إن "التصاميم الموضوعة راعت محورين أساسيين هما جودة المواصفات الفنية والتقنية في الإنشاء، وعكس الوجه الحضاري للموصل".