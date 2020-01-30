مجلس الأمن القومي التركي: خطة السلام الأمريكية المزعومة تشرعن الاحتلال والقمع

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن خطة السلام الأمريكية المزعومة تهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال والتدمير والقمع في فلسطين والقدس.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي الخميس، عقب اجتماع استغرق قرابة 4 ساعات ونصف الساعة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدد البيان على أنّ الحل في الشرق الوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلنت تركيا رفضها القاطع للخطة مؤكدة أن القضية الفلسطينية والقدس ليستا للبيع.

كما أعلنت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية رفضها للخطة، فيما أعلنت البحرين وعمان والإمارات والسعودية ومصر "تقديرها للجهود الأمريكية لحل القضية الفلسطينية" في إشارة إلى تأييدها للخطة.