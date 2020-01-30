مجلس الأمن القومي التركي يؤكد مواصلة دعم حكومة الوفاق ويدعو جميع الدول لدعم تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد مجلس الأمن القومي التركي مواصلة الدعم إلى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

ودعا بيان مجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة أردوغان، جميع الدول لدعم الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأكد البيان حرص أنقرة على حماية الحدود الجنوبية للبلاد وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة

وشدد البيان على حزم تركيا في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الإرهاب بمختلف مناطق سوريا وفي مقدمتها إدلب.

وبخصوص التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، أعرب المجلس عن قلقه من التوتر بين البلدين، مجددا دعوته إلى ضبط النفس من أجل حماية السلام والاستقرار.