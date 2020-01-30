وزيرة الخارجية البلغارية تشيد بدور تركيا في مكافحة الهجرة غير النظامية

ثمّنت نائبة رئيس الوزراء البلغاري، وزيرة الخارجية، عالياً دور تركيا في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع ايكاترينا زاهاريفا قبيل زيارة نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، إلى صوفيا.

وأعربت "زاهاريفا" عن تعازيها لتركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولايتي ألازيغ ومالاطيا شرقي البلاد.

وأكدت أن تركيا في مقدمة الشركاء الاقتصاديين لبلادها.

وتابعت: "قرب المسافة الجغرافية وإمكانيات الاقتصاد التركي، دافع للتعاون القوي بين الشركات التركية والبلغارية."

وأشارت إلى استمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تتجاوز قيمته حالياً، 3 مليارات يورو.

على الصعيد السياحي، قالت "زاهاريفا" إن عدد سياح بلادها القادمين إلى تركيا، بلغ العام الماضي مليوناً و360 ألف.

في سياق آخر، شددت على دعم بلادها لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لبلدان الاتحاد الأوروبي.

وأردفت: "في فبراير/شباط 2020، سيبدأ العمل بالتغييرات الأخيرة في نظام تأشيرات الدخول لدى الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لهذا لن يدفع الأطفال الأتراك ممن أعمارهم دون 12 عاماً، أجور تأشيرات."

وأفادت بأن تركيا تبذل جهوداً استثنائية لعرقلة الهجرة غير النظامية باتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي، مبينة بأن صوفيا تثمّن دور أنقرة في هذا المجال.

واستطردت: "تركيا تبدي مسؤولية وتضامن كبيرين في عرقلة الهجرة غير النظامية. وبفضل التعاون التركي البلغاري الجيد، تم تصفير ضغوط الهجرة غير النظامية على الحدود بين البلدين."