أردوغان: لن نعترف أبداً أو نقبل بخطة ترامب المزعومة "صفقة القرن"

أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تعترف أبداً أو تقبل (بخطة ترامب المزعومة "صفقة القرن") بما أنها تسعى لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في خطاب له في اجتماع لحزب العدالة والتنمية، اليوم في أنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا ليس لديها مشاكل مع الشعب اليهودي، تركيا تعارض استيلاء دولة إسرائيل على الحقوق الفلسطينية.

وأوضح بقوله: "إن لم يكن بوسعنا حماية المسجد الأقصى اليوم، فلن يكون بوسعنا حماية الكعبة إن أراد أحدهم استهدافها مستقبلاً. ولهذا السبب نقول إن القدس خط أحمر".

واتهم أردوغان بعض الدول العربية بارتكاب "خيانة" بالبقاء "صامتة" إزاء خطة الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وقال: "أشعر بالشفقة لحال العالم الإسلامي عندما أنظر إلى مواقف الدول الإسلامية بما فيها المملكة السعودية، التي لم تتفوه بكلمة. فمتى سترفعون أصواتكم؟".

وأكد أن القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره.

مشيراً أن ترك مصير القدس لمخالب إسرائيل الدموية سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء.

وكشف أنه سيتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية للتشاور حول خطة ترامب للسلام المزعومة وتقييم القضايا.