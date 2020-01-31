أردوغان منتقدا موقف الرياض وأبو ظبي من "صفقة القرن": متى سترفعون أصواتكم؟

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية إزاء خطة السلام الأمريكية المزعومة والمعروفة باسم "صفقة القرن"

وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في أنقرة إنه يشعر بالألم من حال العالم الإسلامي عندما ينظر إلى مواقف الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وخاطب أردوغان الرياض قائلاً متى سترفعون أصواتكم في وجه ذلك.

وأضاف الإمارات والبحرين وعمان أيضاً اتخذت الموقف نفسه، وشاركت في الاجتماع بل صفقت لترامب ونتنياهو.

وتابع "كيف ستبرر هذه الأيادي التي صفقت لهذه الخطوة الغادرة، موقفها المشين؟ يجلسون إلى جوار من يضعون الكيباه على رؤوسهم ويصفقون أيضاً لهذه الصفقة. قل لي من صديقك أقل لك من أنت."

وأكد أردوغان أن القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره.

وأشار إلى أن ترك مصير القدس لمخالب إسرائيل الدموية سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء.

وأوضح بقوله: "إن لم يكن بوسعنا حماية المسجد الأقصى اليوم، فلن يكون بوسعنا حماية الكعبة إن أراد أحدهم استهدافها مستقبلاً. ولهذا السبب نقول إن القدس خط أحمر".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلنت تركيا رفضها القاطع للخطة مؤكدة أن القضية الفلسطينية والقدس ليستا للبيع.

كما أعلنت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية رفضها للخطة، فيما أعلنت البحرين وعمان والإمارات والسعودية ومصر "تقديرها للجهود الأمريكية لحل القضية الفلسطينية" في إشارة إلى تأييدها للخطة.