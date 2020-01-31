أنقرة تفتح تحقيقاً ضد النائب اليوناني الذي مزق علم الجمهورية

بدأ المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق ضد النائب اليوناني العنصري يوانيس لاغوس الذي قام بتمزيق العلم التركي أثناء جلسة البرلمان الأوروبي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة، الجمعة، أنه تم فتح تحقيق ضد النائب اليوناني لدى البرلمان الأوروبي، يوانيس لاغوس، الذي مزّق العلم التركي في جلسة لمناقشة "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" ببحر إيجة.

وأضاف أنه سيتم إجراء تحقيق ضد لاغوس بتهمة "إهانة رمز من رموز سيادة الدولة" وفق المادة 300 من قانون العقوبات في تركيا.

وفي وقت سابق الخميس، مزّق النائب يوانيس لاغوس العلم التركي في جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي للتباحث حول"الوضع الإنساني في الجزر اليونانية".

ورداً على ذلك، فرض رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عقوبات تأديبية على النائب اليوناني لفعلته تلك خلال جلسة للبرلمان.

وشملت العقوبات ضد لاغوس "الإدانة" و"تعليق صلاحيات النائب من يومين إلى 30 يوماً" و"سحب حقوق التصويت في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي"، و"تعليق الأنشطة البرلمانية لفترة من الزمن".

وتجري السلطات اليونانية في الوقت الحالي تحقيقا بحق لاغوس في إطار "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية".

وانتخب لاغوس لعضوية البرلمان الأوروبي عن حزب "الشفق الذهبي" المتطرف للدورة 2012 ـ 2019، ثم استقال من الحزب المذكور، ليؤسس حزب "ضمير الشعب الوطني" في 2019.

ولاغوس، نائب مستقبل في الوقت الحالي لدى البرلمان الأوروبي، وسبق أن حبسته السلطات اليونانية لتورطه في جريمة قتل مغن معاد للفاشية سنة 2013.