تركيا: لدينا فرص هامة في العلاقات مع المملكة المتحدة بعد "بريكست"

قالت وزارة الخارجية التركية إن العلاقات مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، المقرر الجمعة، ستنطوي على فرص هامة من ناحية مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أشار إلى أن المملكة المتحدة ستخرج رسميا، اليوم (31 يناير/كانون الثاني)، من الاتحاد الأوروبي، وتنتهي بذلك مرحلة بدأت باستفتاء جرى في يونيو/حزيران 2016.

ولفت البيان إلى أن المملكة المتحدة رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي ستبقى أحد أهم المكونات في أوروبا، مضيفا: "تركيا تقدر دائما الموقف المبدئي للمملكة المتحدة التي تدعمنا في مسيرة العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى دراية بالقيمة التي ستضيفها أنقرة للاتحاد الأوروبي انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تلعبه عبر موقعها الإقليمي والعالمي".

وبيّن أن وجود إرادة سياسية مشتركة حيال تطوير العلاقات في كافة المجالات بين تركيا والمملكة المتحدة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي أمر يبعث على السرور.

وأردف: "نعتقد أن العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة في الفترة الجديدة، ستنطوي على فرص هامة من ناحية مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وشدد البيان على أن العلاقات مع المملكة المتحدة ستتواصل دون أن تتأثر خلال فترة الخروج التي تستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، طالما لم يحدث أي تعديل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

والجمعة، تغادر المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي لتكون أول دولة تغادر الاتحاد منذ تأسيسه.

كان البرلمان الأوروبي صادق، الأربعاء، على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات.

وشغلت قضية "بريكست" جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، لنحو 3 سنوات ونصف السنة، بعد تصويت البريطانيين في يونيو/حزيران 2016 لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد.