أردوغان يلتقي هنية في إسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في إسطنبول.

وأفادت مصادر صحفية، أن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، في المكتب الرئاسي بقصر "وحيد الدين".

ولم يصدر حتى لحظة نشر الخبر بيان رسمي يفصح عن فحوى اللقاء.

والجمعة، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وأكد على موقف تركيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، بحسب مصادر بالرئاسة التركية.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.