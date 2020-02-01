إسرائيل تعتقل تعسفياً رئيس بلدية تركي هو وعائلته في مطار بن غوريون

احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية رئيس بلدية باشاك شهير في إسطنبول، ياسين كارتوغلو وعائلته أثناء توجههم إلى إسطنبول قادمين من تل أبيب، وفق ما ذكرت تقارير اليوم السبت.

وقال العمدة كارتوغلو في بيان إنه احتجز مع زوجته وأطفاله لمدة خمس ساعات في مطار بن غوريون.

وقال: "اعتقلت أنا وزوجتي وأطفالي في 31 يناير من قبل السلطات الإسرائيلية بعد ركوب الطائرة إلى إسطنبول في مطار بن غوريون في تل أبيب عقب زيارة إلى القدس"، مضيفًا أن السلطات لم توضح السبب وراء احتجازهم الذي دام خمس ساعات أو الإجابة على أسئلتهم.

وقال إن أطفاله قلقوا للغاية وخافوا أثناء الاحتجاز.

واضاف كارتوغلو أن الاعتقال كان تعسفياً وغير قانوني مديناً السلطات الإسرائيلية لما قامت به.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها السلطات الإسرائيلية مواطنين أتراكا.

على الرغم من تحسن العلاقات الإسرائيلية التركية في السنوات الأخيرة بعد فترة من التوترات بشأن الحصار على غزة ومعاملة الفلسطينيين، لا يزال المواطنون الأتراك الذين يزورون إسرائيل يخضعون لاستجواب عشوائي من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقد فشلت سياسة إسرائيل غير الرسمية المتمثلة في الترحيل ورفض التأشيرة والاحتجاز التعسفي وجعل المواطنين الأتراك ينتظرون دون سبب في المطارات، في تثبيط مئات الأتراك عن زيارة القدس.

ورغم أن إسرائيل تحتجز العديد من الأشخاص من جنسيات أخرى لكن المواطنين الأتراك يشكلون الأغلبية فيهم لأن أنقرة هي أكثر منتقدي تل أبيب صراحة بسبب سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين.