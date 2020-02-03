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أردوغان: سنجعلهم يدفعون ثمن استشهاد جنودنا بإدلب

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 03.02.2020 19:21
آخر تحديث في 04.02.2020 03:46
أردوغان: سنجعلهم يدفعون ثمن استشهاد جنودنا بإدلب

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، معلقا على استشهاد جنود أتراك في إدلب السورية، إن بلاده ستجعل النظام السوري "يدفع ثمن فعلته".

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف.

وأكد قائلا: "نرد على ذلك بكل حزم، سواء من البر أو الجو، بحيث يدفعون ثمن فعلتهم".

وأوضح أردوغان أن قوات النظام السوري نفذت هجماتها الجوية على إدلب صباح الاثنين، ما أسفر عن استشهاد 8 بينهم 3 مدنيين و5 جنود.

وأكد أن التطورات في إدلب وصلت إلى وضع لا يطاق، مشيراً أنهم صبروا في هذا الصدد كثيرا.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتي "أستانة" و"سوتشي" وأن يواصلوا العمل في هذا الإطار.

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