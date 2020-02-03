أردوغان: سنواصل عملياتنا في إدلب وطلبنا من روسيا عدم التدخل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سلاح المدفعية التركية رد بـ 122 رشقة من من سلاح المدفعية الثقيلة محلي الصنع فيرتينا (العاصفة) و100 قذيفة هاون على 46 هدفاً للنظام السوري، ما أدى لمقتل نحو 35 في صفوف الأخير.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب، وأوضحت أن القوات التركية ردت على الفور على مصادر النيران.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي بأنقرة اليوم الاثنين، إن سلاح المدفعية وطائرات الإف-16 التركية ما تزال "حتى اللحظة" تهاجم أهدافاً لنظام الأسد، رداً على استشهاد الجنود الأتراك في إدلب.

وذكر الرئيس التركي أنهم "مصممون على مواصلة عملياتنا في سوريا من أجل ضمان أمن بلادنا وشعبنا وأمن أشقائنا في إدلب"، محذراً من أن "ما يقرب من 40 نقطة للنظام السوري في مرمى عملياتنا".

وقال إن بلاده أوصلت رسالة إلى الجانب الروسي مفادها "أنكم لستم الطرف الذي نتعامل معه بل هو النظام ونأمل ألا يتم وضع العراقيل أمامنا".

وحذر أردوغان النظام السوري بالقول: "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيراً".