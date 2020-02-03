أردوغان يصل أوكرانيا للمشاركة في اجتماع المجلس الإستراتيجي بين البلدين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للمشاركة في النسخة الثامنة من اجتماع المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وحطت الطائرة الرئاسية التي تقلّ أردوغان ووفده المرافق، في مطار "كييف بوريسبور" الدولي، في تمام الساعة 12:15 بتوقيت أنقرة.

ويرافق أردوغان في زيارته الرسمية، وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق والتجارة روهصار بكجان والعدل عبد الحميد غل ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وكان الرئيس التركي جدد تأكيده، في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك قبيل مغادرته إلى كييف، أن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بطريقة غير شرعية.

وأوضح أردوغان أن تركيا دافعت عن وحدة الأراضي الأوكرانية في كافة المحافل الدولية، وأن أنقرة تدعم كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للوضع القائم في شرقي أوكرانيا.

وأكد أن بلاده تتابع عن كثب أوضاع أتراك القرم، وأن مسؤولي بلاده يتشاورون مع نظرائهم الأوكرانيين حول معاناة أتراك القرم.

وتابع قائلا: "كما كان في الماضي، أوضاع أتراك القرم ستكون في مقدمة المسائل التي سنناقشها في مع المسؤولين في أوكرانيا".

وأشار إلى أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأردف قائلا: "سنوقع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في العديد من المجالات، علاقاتنا مع أوكرانيا جيدة في كافة المجالات، وقد استضافت تركيا خلال العام الماضي، 1.5 مليون سائح أوكراني".

وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكييف، بلغ خلال العام الماضي 5 مليارات دولار، وأن صادرات تركيا إلى أوكرانيا خلال 2019 زادت بنسبة 30 بالمئة.

وأوضح أن تركيا وأوكرانيا تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليار دولار.