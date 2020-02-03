الدفاع الروسية تزعم عدم إخطارها بتحركات جنود أتراك في إدلب

زعمت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تركية "تحركت في إدلب دون إخطار روسيا"، وذلك في معرض تعليقها على قيام القوات التركية بقصف أهداف لقوات النظام السوري في إدلب رداً على قيام الأخير باستهداف جنود أتراك في المنطقة ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة 9.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تحركات جيش بلاده تتم بالتنسيق مع روسيا، مشيراً إلى مواصلة اللقاءات والمحادثات مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

وادعت الدفاع الروسية، في بيان الاثنين، أن القوات التركية "تعرضت لقصف (من قبل النظام) سوري كان يستهدف الإرهابيين"، في حين تواظب روسيا والنظام السوري على وصف المدنيين الذين تستهدفهم منذ شهور وتوقع في صفوفهم الضحايا بشكل يومي بـ"الإرهابيين".

وقال البيان إن "الطائرات التركية لم تدخل أجواء سوريا ولم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية"، في تكذيب للتصريحات التركية ومقاطع الفيديو التي تناقلها سوريون تظهر إطلاق المدفعية التركية الثقيلة عشرات القذائف والرشقات ضد أهداف لقوات الأسد، ما أدى إلى مقتل نحو 35 منهم.