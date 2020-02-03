الرئاسة التركية تطلب تمديد مهام القوات البحرية في الخارج عاماً إضافياً

قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان التركي لتمديد مهام القوات البحرية في الجيش عاماً إضافياً في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها.

وحملت المذكرة إمضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للمذكرة المرسلة إلى البرلمان الاثنين، طلبت الرئاسة تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير الجاري.

وتقوم عناصر البحرية التركية بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد وتلك التي تمر من المناطق المذكورة.

كما تساهم العناصر التركية بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.