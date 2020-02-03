الرئيس أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي برهم صالح، الاثنين، أكد فيه الطرفان على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق.

وقال مكتب رئيس الجمهورية العراقية في بيان إن "صالح قدّم خلال المكالمة تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد، وأودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك"، معبرا عن "مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا".

ولفت البيان إلى أن الرئيسين "أكدا على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".



وذكر أنه "تم بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون الى الحوار البنّاء والجاد بين جميع الأطراف".



ويعيش العراق حالة توتر منذ اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة على العاصمة بغداد، في الثالث يناير/ كانون الثاني الماضي.



فيما ردت إيران على اغتيال سليماني بعد أيام، بشن قصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في غربي وشمالي العراق.



كما تعرضت السفارة الأمريكية بالعراق وقواعد عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون إلى هجمات صاروخية متكررة منذ مقتل سليماني، تتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالمسؤولية عنها.