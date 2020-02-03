السفير التركي لدى الخرطوم يؤكد التزام تركيا بكل اتفاقياتها مع السودان

أكد السفير التركي لدى الخرطوم التزام تركيا بكل اتفاقياتها مع السودان ودعمها للبلاد حكومة وشعبا.

جاء ذلك لدى لقاء عرفان نذير أوغلو، الأحد، برئيس الجبهة الوطنية للتغيير (تضم 22 حزبا وحركة مسلحة)، غازي صلاح الدين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).



وأفادت الوكالة أن اللقاء بحث الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية، وتفاصيل اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وصلاح الدين مؤخراً.



والخميس أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير أن حمدوك التقى غازي صلاح في لقاء هو الأول من نوعه منذ تولي الأول رئاسة الوزراء أغسطس الماضي.



وأكد السفير التركي التزام بلاده بكل اتفاقياتها مع السودان ودعمها له في مشروعات التنمية.



من جانبه شدد غازي صلاح الدين على أن العلاقات السودانية التركية من الثوابت المهمة.



وأِشاد بدور تركيا في دعم السودان وكذلك في دعم مشروعات التنمية على وجه الخصوص.



تكونت الجبهة الوطنية للتغيير عام 2018 للاستعداد لخوض انتخابات 2020، قبل التطورات الأخيرة والاحتجاجات التي أطاحت بالنظام الحاكم في السودان، ويعدها البعض جزءاً من النظام السابق.



وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، تحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.