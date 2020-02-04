أردوغان: ليست هناك ضرورة للدخول بنزاع مع روسيا في هذه المرحلة بسبب إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا ترى ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية بسبب الأوضاع في إدلب السورية، نظراً لأن البلدين تتشاركان في مبادرات إستراتيجية هامة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان بالطائرة الرئاسية أثناء عودته من أوكرانيا.

وأضاف أردوغان أن الاعتداء على الجنود الأتراك يعد انتهاكا لاتفاقية إدلب، وبالطبع ستنعكس نتائج هذا الاعتداء على النظام السوري، مؤكداً أن العمليات التركية أعطت درسا كبيرا لنظام الأسد، إلا أن العمليات لن تتوقف وستتواصل بنفس الحزم.

وفيما يخص نقاط المراقبة التركية الموجودة في إدلب، قال أردوغان: "نقاط المراقبة التركية في إدلب لها دور مهم جدا، وستبقى هناك، ونجري التعزيزات اللازمة"