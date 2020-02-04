تشاوش أوغلو: على روسيا كبح وقاحة الأسد وسنواصل الرد إذا كرر اعتداءه

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، أن بلاده قامت بالرد على اعتداء النظام السوري على القوات التركية في إدلب، متوعداً بمواصلة الرد إذا تكررت الاعتداءات.

وقال تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة: "نبذل جهوداً مع روسيا لإنهاء الصراعات في إدلب ومع ذلك لا يمكننا التسامح مع الهجمات الموجهة نحونا".

وأضاف: "يقع على عاتق روسيا مهمة كبيرة لإيقاف وقاحة نظام الأسد التي زادت في الآونة الأخيرة".

ويواصل النظام السوري وداعموه هجومهم الدامي في إدلب، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وتهجير مئات الآلاف من منازلهم نحو الحدود التركية.