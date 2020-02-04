حزب "العدالة والتنمية" يحذّر أوروبا من موجة هجرة جديدة بسبب ما يحدث في إدلب

حذر متحدث حزب العدالة والتنمية التركي،عمر تشليك، أوروبا من أنها ستكون عرضة لموجة هجرة جديدة أكبر من سابقاتها في حال لم تأخذ تحذيرات أنقرة على محمل الجد بخصوص إدلب السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جليك، الثلاثاء، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وقال تشليك: "نحذر الجميع من أن هناك خطر موجة هجرة أكبر من سابقاتها ستطال أوروبا باسرها في حال لم يتم أخذ تحذيرات تركيا على محمل الجد بخصوص إدلب".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على وحدة صفوفه.

وأكد تشليك، أن الاتحاد الأوروبي بات يفقد جاذبيته ويواجه خطر التفكك بسبب عدم إجرائه إصلاحات.

وحول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" المزعومة، قال جليك إن "خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها ولن نقبل بشرعية خطة لا يوافق عليها الفلسطينيون".

وأكد قائلا أنه لا يمكن قبول خطة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا أن واشنطن وعبر هذه الخطة فقدت حياديتها.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن)، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.