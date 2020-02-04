عدد وفيات "كورونا الجديد" يرتفع إلى 425 وأكثر من 20 ألف إصابة

ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، ويرصد الوضع الوبائي للفيروس حتى نهاية الاثنين، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

ووفق التقرير ذاته، فإن ألفين و788 من المصابين في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 23 ألفا و214 شخصا بهذا الفيروس.

وشهد الاثنين، تسجيل 3 آلاف و235 إصابة مؤكدة، و5 آلاف و72 إصابة مشتبه فيها، و64 حالة وفاة كلها في مقاطعة هوبي (شرق).

ووصل عدد الذين خرجوا من المستشفيات إثر تماثلهم للشفاء 632، بينهم 157، وفق المصدر ذاته.

واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت آخر أرقام معلنة للضحايا في الصين قبل حصيلة الاثنين، تشير إلى 361 وفاة، و17 ألفا و203 إصابات مؤكدة.

وفيروس "كورونا الجديد" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان (وسط).