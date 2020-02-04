واشنطن ولندن تتضامنان مع تركيا وتدينان هجمات النظام على قواتها في إدلب

أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عن دعمهما لتركيا وحقها في الرد على اعتداء النظام السوري على القوات التركية في محافظة إدلب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، على لسان المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس، إنها تدعم حق أنقرة المشروع في الرد على اعتداء النظام السوري وأعربت عن تعازيها لاستشهاد الجنود الأتراك في الاعتداء.

وقالت المتحدثة لوكالة الأناضول: "نقف إلى جانب تركيا الحليفة في الناتو، ونعزي حكومتها في ضحايا الهجوم، وندعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس، ونواصل التشاور مع الحكومة التركية".

وقالت أورتاغوس: "ندين الهجمات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري وروسيا وإيران وحزب الله على سكان إدلب".

وأشارت أن هجمات النظام السوري وداعميه، يساهم في زعزعة الاستقرار ويهدد العودة الآمنة لآلاف السوريين إلى الأجزاء الشمالية للبلاد.

من جهتها، أدانت بريطانيا استهداف قوات النظام السوري للجنود الأتراك في محافظة إدلب، مؤكدة أن الهجوم لا يمكن قبوله.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أندرو موريسون، في تغريدة عبر تويتر: "أدين هجمات نظام الأسد في إدلب والخسائر غير المقبولة في أرواح المدنيين السوريين والجنود الأتراك".

وطالب الوزير البريطاني النظام السوري وداعمته روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوتر.

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وقامت القوات التركية بالرد فورا باستهداف عشرات المواقع لقوات الأسد في المنطقة بالمدفعية الثقيلة وطائرات إف 16 ما كبدها خسائر فادحة.