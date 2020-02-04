وزير الدفاع التركي: قمنا بما يترتب علينا بموجب تفاهمات سوتشي وأستانة

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، أن تركيا ردت على "الهجوم الدنيء" لقوات نظام بشار الأسد في إدلب، وأنه جرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء الشهداء.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد تفقده برفقة عدد من القادة العسكريين لوحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، وزيارته لجرحى الجنود الأتراك في مستشفى هطاي الحكومي.

وقال الوزير أقار "قمنا ونقوم بالرد على الهجوم الدنيء لقوات نظام بشار الأسد في إدلب وجرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء شهدائنا".

وأشار إلى استشهاد 7 جنود وموظف مدني في هجوم قوات النظام السوري.

وشدد على أن تركيا تسعى لضمان تحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء في أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار والسلام للأشقاء السوريين.

وأوضح أن تركيا قامت بما يترتب عليها بموجب تفاهمات سوتشي وأستانة بشأن سوريا، وأنهم يتطلعوا لأن تقوم الأطراف الأخرى أيضا بالإيفاء بمسؤولياتها.

وأكد وزير الدفاع أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في قدرة تركيا على حماية حقوقها.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الاثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها معروفة وتمت مشاركتها مسبقًا.