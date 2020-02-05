أردوغان: سنواصل الدفاع عن القدس ضد خطة الاحتلال التي قدمها ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن الخطة التي قدمها ترامب المعروفة بصفقة القرن المزعومة هي خطة احتلال وضم وليست خطة سلام كما يزعم"، مشدداً على أن تركيا ستواصل الدفاع عن القدس.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن تركيا رفضت منذ اللحظة الأولى هذه الخطة التي تعني احتلال فلسطين واغتصاب مدينة القدس.

وأشار أردوغان إلى أن هدف الخطة هو إضفاء الشرعية على سياسة 70 سنة من الاحتلال والتدمير الإسرائيلي.

وشدد على أن التاريخ لن يسامح من يتهاونون في الدفاع عن القدس ويلتزمون الصمت إزاء الاستيلاء عليها، بسبب خوفهم أو مصالحهم الشخصية.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تقبل أبداً أي خطة لا يقبل بها الأشقاء الفلسطينيون، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن قضية القدس التي تعد قضية كل المسلمين وشرفهم وكرامتهم.