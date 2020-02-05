تركيا "بوابة" التجارة مع دول شرق أوروبا وآسيا

قال "كريس غاونت" رئيس غرفة التجارة البريطانية في تركيا يوم الثلاثاء، إن تركيا لا تزال البوابة الرئيسية للشركات المهتمة بالتداول التجاري مع دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى.

وفي معرض حديثه إلى وكالة أناضول، أوضح "غاونت" قائلاً: "نحن ننظر إلى العلاقات التجارية القوية للشركات التركية مع دول آسيا الوسطى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وروسيا، على أنها ميزة فريدة لتعزيز تجارتنا وجذب المزيد من الاستثمار".

وتضم منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى 14 دولة، من بينها أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا ومنغوليا وروسيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

وأشاد "غاونت" بجهود الحكومة التركية لضمان الانتقال السلس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال: "نريد الحفاظ على الاتفاق الحالي مع تركيا، ونرغب في تحسينه إذا أمكننا ذلك".

وأضاف أن غرفة التجارة البريطانية في تركيا مهتمة بـ "التزام طويل الأجل" مع تركيا.