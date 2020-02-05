تشاووش أوغلو: حان الوقت لصفحة جديدة في مسيرة عضوية الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الوقت حان لفتح صفحة جديدة في مسيرة مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأفاد: "في حال مواصلة الاتحاد الأوروبي إنكار حقوق أتراك قبرص في موارد الجزيرة، فإننا سنتخذ خطوات رداً على أي تصرفات سلبية". مؤكداً أن "الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

وأشار تشاوش أوغلو إلى عدم اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار ضمان حقوق القبارصة الأتراك وضمان التوزيع العادل لمصادر الثروات الطبيعية بين شطري الجزيرة.

وأوضح أن العلاقات التركية الأوروبية تمر بمرحلة حرجة، وباتت "معاداة تركيا في الاتحاد الأوروبي معلومة للسياسيين وللشعب التركي أيضا، ومع الأسف أن فقدان الثقة بين الطرفين يزداد عمقا".

وأضاف" شاهدنا جميعا الحادثة المؤلمة التي حدثت في البرلمان الأوروبي (إشارة لتمزيق نائب يوناني للعلم التركي) وإننا ممتنون لموقف البرلمان الأوروبي والحكومة اليونانية من الحادثة".

ولفت إلى أن "العنصرية باتت تضرب قيم البرلمان والاتحاد الأوروبي من جذورها، ويجب علينا إدراك ذلك جيدا واتخاذ تدابير جماعية ضد الأمر".

وأشار إلى أن العلاقات التركية الأوروبية شهدت توترا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي إزاء ملفات التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، وعملية نبع السلام، والأزمة الليبية، داعيا لتعزيز الحوار في الملفات التي تشكل أزمات بين الطرفين.

وبيّن أن أزمة التنقيب عن موارد الهيدروكربون شرق المتوسط، لا تشكل خلافا بين تركيا والاتحاد الأوروبي فقط، وإنما قضية تهم كافة دول شرق المتوسط.

ودعا الاتحاد الأوروبي للتصرف بحيادية والتعاون لتشكيل آلية لضمان حقوق القبارصة الأتراك من مصادر الطاقة.

وأضاف أنه حتى القبارصة الروم يسلّمون بحقوق الأتراك القبارصة في مصادر الطاقة بالجزيرة، لكنهم لم يتخذوا خطوات ملموسة في سبيل التوزيع العادل للثروات أو ضمان حقوقهم فيها.

وقال "في حال استمرار إنكار حقوق أتراك قبرص في موارد الجزيرة، فسنتخذ خطوات رداً على أي تصرفات سلبية يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاهنا، وماذا سيحدث حينها؟ سيزداد التوتر في الوقت الذي يتوجب علينا فيه اتخاذ خطوات مشتركة لتخفيض التصعيد".

وتابع قائلا إنه أرسل رسالة إلى جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكد فيها على الرؤية التركية الواضحة تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأفاد في هذا الشأن: "يجب على وجه الخصوص فتح صفحة جديدة في مسيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي، وعلى المجلس الأوروبي إعادة النظر في قرار تعليق جلسات المفاوضات، ويبدو موقف كرواتيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، في هذا الخصوص بناء".