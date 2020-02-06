الجزائر.. عفو رئاسي هو الأكبر في تاريخ البلاد لا يشمل موقوفي الحراك

أصدر الرئيس الجزائري المنتخب حديثاً مرسوما ثانياً بالعفو عن 6294 سجينا، ليرتفع بذلك عدد المُعفى عنهم خلال فبراير/ شباط الجاري إلى نحو 10 آلاف سجين في قرار هو الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.

وأفاد بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها".

وتابع "بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير/شباط الجاري، 9765 شخصا".

وكان مرسوم العفو السابق والصادر في أول فبراير/ شباط يخص 3471 سجينا تستوي عقوبتهم 6 أشهر أو أقل وقد غادروا السجون، وفق مراسل الأناضول.

واستثنى المرسومان الرئاسيان، حسب الرئاسة "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي".

هذا ولا يشمل القرار السجناء الذين أوقفوا في الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرا. وقائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي لا تشمل التهمة التي يواجهها هؤلاء وهي "تهديد الوحدة الوطنية" بعد رفع رايات غير العلم الوطني في إشارة إلى الراية الأمازيغية.

وإطلاق سجناء الحراك أهم مطلب للمتظاهرين وعدة منظمات وأحزاب في الأسابيع الاخيرة، ويعتبره البعض أحد شروط نجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتجاوز الأزمة.

ويعتبر قرار العفو عن هذا العدد من السجناء الأكبر في تاريخ الجزائر، فقد دأب رؤساء البلاد سابقا على إصدار مراسيم مماثلة لكن في المناسبات الوطنية والدينية وعلى دفعات محدودة.