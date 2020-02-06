الرئاسة التركية: استضافة البرلمان الأوروبي لقياديين من "بي كا كا" الإرهابية فضيحة مخجلة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن "من سمحوا للإرهابيين (عناصر بي كا كا) الضالعين في قتل آلاف الأبرياء وأيديهم ملطخة بالدماء، بالحديث تحت سقف البرلمان الأوروبي، هم شركاء معهم في الجرائم"، واصفًا الأمر بـ"الفضحية المخجلة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، الأربعاء، تعليقًا على تنظيم البرلمان الأوروبي ما يسمى بـ"المؤتمر الكردي" المزعوم الذي شاركت فيه قيادات بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، مدرجة على "النشرة الحمراء" لقوائم المطلوبين من قبل تركيا.

وأضاف قالن قائلا "فتح البرلمان الأوروبي أبوابه لمنظمة بي كا كا التي يعتبرها كيانًا إرهابيًا، يعتبر دعمًا صريحًا للإرهاب، وهو بذلك يرتكب جريمة".

وتابع قائلا "ومشاركة قيادات إرهابية مدرجة على النشرة الحمراء لقوائم المطلوبين في تركيا، في مؤتمر بالبرلمان الأوروبي، تشريع للإرهاب وتشجيع عليه وسط أوروبا".

كما أكد أن "الدعاية لمنظمة بي كا كا الإرهابية داخل البرلمان الأوروبي، وغض الطرف عن الإساءة للرئيس أردوغان وتركيا، فضيحة مخجلة، وندعو كل ذي عقل سليم إلى إدانة كل من شارك في هذه الفضيحة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية التركية تنظيم البرلمان الأوروبي لتلك الفعالية، وأوضحت في بيان، أن البرلمان الأوروبي شهد فعالية للترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف البيان، أن المشاركين في المؤتمر المزعوم وجهوا تهديدات لتركيا ورئيسها أردوغان.

وأشار إلى أن السماح بمشاركة قيادات "بي كا كا" في فعالية بالبرلمان الأوروبي، يعتبر دعما صريحا من الاتحاد الأوروبي للإرهاب.

ولفت البيان، إلى أن تنظيم البرلمان الأوروبي لهذه الفعالية غير الرسمية، تتعارض مع مبدأ مكافحة التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز.

وأكد أن السماح بتنظيم هذه الفعالية يعد انتهاكا لقرار الاتحاد الأوروبي رقم 541 بخصوص مكافحة الإرهاب، ومع قرار رئاسة البرلمان الأوروبي المُتّخذ في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ودعت الخارجية التركية دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى الكف عن إيواء الإرهابيين.

وفي وقت سابق، استضاف البرلمان الأوروبي قيادات "بي كا كا" مدرجين على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا، عبر تنظيم ما يسمى بـ "المؤتمر الكردي" بنسخته الـ16، تحت اسم "الاتحاد الأوروبي، تركيا، الشرق الأوسط والأكراد".

وشاركت قيادة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا، بالفعالية التي تحولت إلى منبر للدعاية للمنظمة، ومن بين المشاركين فيها "آدم أوزون" و"رمزي قرطال" و"زبير أيدار"، وجميعهم مدرجين على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا.

وخلال الفعالية أشاد نواب بالبرلمان الأوروبي بالمنظمة الانفصالية، وقاموا بكيل التهديدات إلى الرئيس التركي.

وزعم النواب أن تركيا ارتكبت جرائم حرب في شمال شرقي سوريا، وأن مساعي تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا) مشروعة في تأسيس كيان ذاتي الحكم بالمنطقة.

ورحب النواب الأوروبيون بقرار القضاء البلجيكي قطع الطريق أمام محاكمة 36 من أعضاء منظمة "بي كا كا"، بينهم قيادات المنظمة في أوروبا.

كما شارك في الفعالية قيادات من "قوات سوريا الديمقراطية" وما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطي"، وصحفيون موالون للمنظمة، ونائبان في البرلمان التركي.