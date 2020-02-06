الرئيس التركي يلقي كلمة في البرلمان الباكستاني الأسبوع القادم

يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في البرلمان الباكستاني يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، وفق ما أعلن رئيس المجلس الوطني الباكستاني (الغرفة الأولى من البرلمان).

وفي كلمة له خلال جلسة المجلس الوطني، الخميس، أوضح أسد قيصر أن الرئيس التركي سيلقي كلمة في البرلمان يوم 14، خلال زيارته الرسمية إلى باكستان.

ومطلع فبراير الحالي، قال رئيس وزراء باكستان عمران خان في مقابلة مع الأناضول: "ننتظر زيارة الرئيس أردوغان الى إسلام أباد منتصف فبراير الجاري، برفقة وفد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات التجارية وثلة من المستثمرين".

يشار أن أردوغان زار باكستان 9 مرات خلال توليه منصب رئيس الوزراء ورئيس البلاد، وألقى في برلمانها 3 كلمات في الأعوام 2009، و2012، و2016.