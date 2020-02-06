انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التركي في باكو

انطلق الخميس الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في باكو.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، والأذربيجاني إلمار محمدياروف، والقرغيزي جنكيز أيداربيكوف، والكازاخي مختار تلبردي، والأوزبكي عبد العزيز كاملوف، والأمين العام للمجلس بغداد أمرييف.

وفي كلمة له خلال انطلاق الاجتماع، أوضح وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف، أن الاجتماع سيناقش تطوير المجلس التركي التعاون مع المنظمات الدولية، وتوسيع أنشطة مكتب المجلس في العاصمة المجرية بودابست .

وعلى هامش الاجتماع، عقد تشاوش أوغلو لقاءات منفصلة مع نظيره الأذربيجاني محمدياروف، والقرغيزي أيداربيكوف، والأمين العام للمجلس أمرييف.

تعود بدايات تأسيس المجلس التركي إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان الناطقة باللغة التركية التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذربيجانية، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وتم الإعلان رسميا عن تأسيس "المجلس التركي"، الذي يضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي 15 ـ 16 سبتمبر/ أيلول 2010.

وتعتمد 7 دول التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.