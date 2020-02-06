تشاوش أوغلو: من الممكن عقد قمة تركية روسية لبحث وقف الهجمات على إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تنتظر من روسيا إيقاف هجمات النظام السوري المتزايدة على إدلب باعتبارها الطرف الضامن له، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر قدوم وفد روسي وربما يلتقي زعيما البلدين بعد انتهاء أعمال هذا الوفد، إذا اقتضت الحاجة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الخميس، في العاصمة الأذربيجانبة باكو، التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية.

ولفت إلى أن هجمات النظام في إدلب أثارت القلق لدى المجتمع الدولي، موضحا أن مئات الآلاف من الناس اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

وبخصوص استشهاد جنود أتراك قال تشاوش أوغلو: "النظام هو من استهدف جنودنا، وهو من يستهدف نقاط المراقبة".

وتساءل: "لماذا يجب على تركيا الدخول في صراع مع روسيا؟".

وحذر من أن بلاده سترد على أي هجمات من جانب نظام الأسد على نقاط المراقبة والقوات التركية.

وأكد على ضرورة القيام بما يجب من أجل وضع حد للمأساة الإنسانية في إدلب، مبينا أن ذلك لا يقع على عاتق تركيا وحدها.

والاثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الجيش التركي رد فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب اشتباكات في إدلب، وأن النظام السوري أطلق النار ضدها رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.