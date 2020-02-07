إسهام مركز الفكر التكنولوجي التركي في الدعم التقني لحلف الناتو

تساهم أنظمة دعم القرار التي يتم تطويرها في الصناعات الدفاعية التركية في تعزيز قدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على التحليل السليم للتأثيرات التي يمكن أن تتسبب بها المشكلات المعقدة واسعة النطاق، وتحديد خطط الطريق اللازمة للتعامل معها.

إذ تقوم الشركة الهندسية التجارية لتكنولوجيات الدفاع STM ، بدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة في مجال الدفاع، كما نفذت مشروعات هامة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

وقام مركز الفكر التكنولوجي ThinkTech بشركة STM بتطوير نموذج نظام دعم القرار المرن من أجل حلف الناتو.

ويؤدي النموذج دوراً هاماً بقدرته على التحليل الصحيح للتأثيرات التي يمكن أن تسببها المشكلات المعقدة واسعة النطاق، بهدف قيام صانعي القرار بتحديد خطط العمل اللازمة للتعامل معها.

وقد أتم مركز الفكر التكنولوجي تطوير نموذج نظام دعم القرار في إطار المشروع الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي وسلمه إلى إدارة "تحويل قيادة الحلفاء" بالناتو.

كما تم توقيع اتفاقية جديدة من أجل المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تطوير النموذج إلى نسخة أعلى خلال 5 أشهر.

ويتيح نموذج نظام دعم القرار تقديم تحليلات بخصوص المجالات أو البنى التحتية التي ستتأثر ومدى تأثرها حال وقوع أي نوع من أنواع الأزمات الموضحة من قبل الناتو مثل موجات الهجرة الكبيرة، وحدوث اشتباكات، والانقطاعات واسعة النطاق في شبكات الكهرباء، والكوارث الطبيعية.

ويظهر النموذج كل التأثيرات الاستراتيجية للوضع بما فيها تأثيره في المجالين السياسي والاجتماعي، والنتائج المحتملة التي يمكن أن يسببها لعناصر النظام العسكري والمدني، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على الأداء، وبذلك يوفر دعما مهماً لصناع القرار حول كيفية إدارة وتوجيه الموارد والاستثمارات.

كما يفيد في تحديد مراحل التعافي التي يمكن اتباعها حال حدوث أي من الأوضاع المذكورة ويسهل على الجهات المختصة مراحل اتخاذ القرار بخصوص الخطوات والإجراءات اللازم اتباعها.

استمرار التعاون مع المؤسسات المرموقة:

وفي تصريحات للأناضول، قال مراد إيكينجي المدير العام لشركة STM إن مركز الفكر التكنولوجي التابع للشركة يبذل جهوداً كبيرة في سبيل إنتاج حلول مستدامة في قطاعي الدفاع والأمن.

وأضاف أن المركز ترجم قدراته وخبرته التي تصل إلى حوالي 30 عاماً لمعطيات فكرية وتكنولوجية، وأنه يتبنى رسالة عالمية وينتج أنظمة خاصة مبتكرة تقدم معطيات مادية للمنظمات والمؤسسات الحساسة.

وأشار أن نظام دعم القرار الذي طوره المركز خصيصاً من أجل دعم مراحل اتخاذ القرار بحلف الناتو يعد أبرز المساهمات في هذا المجال.

وتابع: "سنواصل تنويع الحلول التي ننتجها من أجل الأوضاع التي تهدد الأمن القومي، على الصعيد الوطني والدولي كما سنستمر في التعاون مع المؤسسات المرموقة مثل حلف الناتو".

ويتيح نموذج دعم القرار المرن نظاماً يمكن موائمته مع العديد من السيناريوهات في ضوء احتياجات المؤسسات والمهمات التي تقوم بها، ويشكل حلا مبتكراً لاستمرارية الأمن على الصعيدين المحلي والدولي.