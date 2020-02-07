الدفاع التركية: جاهزون للرد فوراً على أي هجوم للنظام السوري

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة سترد فوراً على أي اعتداء من جانب النظام السوري على الجنود الأتراك في مناطق خفض التصعيد في سوريا، وإن نقاط المراقبة في إدلب ستواصل مهامها

جاء ذلك على لسان العقيد أولجاي دنيزر، مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في وزارة الدفاع التركية، خلال الاجتماع الصحفي الأول لوزارة الدفاع في 2020.

وقال دنيزر "القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء كافة المهام التي سُتكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر".

وأضاف دنيزر "إن هجمات النظام السوري التي استهدفت الجنود الأتراك في 3 فبراير/شباط الحالي، تم الرد عليها في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

ونفى ادعاءات إلغاء الدوريات المشتركة مع روسيا قائلا "لا توجد أي مشاكل بين الطرفين وعمليات التنسيق جارية بين المسؤولين العسكريين الأتراك والروس، وأن تأجيل الدوريات المشتركة بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتابع " القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء كافة المهام التي سُتكلف بها".

وأكد أن "نقاط المراقبة ستواصل مهامها وسيتم الرد بالمثل على أي هجوم".

وحول العمليات العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، أشار إلى تحييد 174 إرهابياً، وضبط 5.5 أطنان من المواد المتفجرة، وأكثر من 350 قنبلة يدوية الصنع، وأكثر من 83 ألف ذخيرة وتدمير 403 مخبأ للإرهابيين.

وبخصوص أنشطة البحث والتنقيب عن موارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، أكد دنيزر مواصلة الأعمال في الجرف القاري لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.