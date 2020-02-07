تشاوش أوغلو: وفد روسي يزور تركيا غدا لبحث الوضع في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن وفدا روسياً سيزور تركيا غداً السبت لبحث تطورات الوضع في إدلب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، الجمعة، مع نطيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن بلاده ستفعل كل ما يتوجب القيام به من أجل إيقاف الكارثة الإنسانية التي تحدث في إدلب.

وأشار أن الوضع في إدلب مازال مأساوياً، وأن أعدادا كبيرة من المدنيين أجبروا على ترك منازلهم بفعل هجمات نظام الأسد.

وذكر أن تركيا ردّت على هجمات النظام السوري بشكل مضاعف عقب استشهاد 8 من الجنود الأتراك، مشيرا أنهم سيفعلون كل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب.

وأكد أن النظام السوري زاد من هجماته وعدوانيته، لافتا أن الذين لا يؤمنون بالحل السياسي ويفضلون الحل العسكري هم مخطئون للغاية.

وأوضح أنهم يعيدون تقييم المرحلة التي عملوا فيها مع روسيا الضامن للنظام السوري، وأنه تم الاتفاق بعد إجراء عدد من الاتصالات مع المسؤولين الروس على بحث الوضع في إدلب مع الوفد الروسي القادم إلى تركيا.

وأشار تشاووش أوغلو، أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى القادة في حال لزم الأمر عقب اجتماع الوفود.

وأكد أن هدف تركيا هو إيقاف عدوان النظام في أسرع وقت ووقف الاضطهاد، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية.

وبخصوص استضافة البرلمان الأوروبي لقياديين من تنظيم بي كا كا الإرهابي قال تشاوش أوغلو إن عقد لقاءات مع مجموعات إرهابية سيضر بالديمقراطيات الأوروبية.