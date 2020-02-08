الوفدان الروسي والتركي يتفقان على مواصلة المحادثات حول إدلب الأسبوع القادم

اختتم وفد روسي رسمي محادثاته مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، اليوم السبت، حيث ناقش الطرفان ْ الخطوات التي يمكن اتخاذها لجلب الهدوء إلى محافظة إدلب في أسرع وقت ممكن، والمضي قدماً في العملية السياسية في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع بين الوفدين التركي والروسي تم على جولتين واستمر مدة ثلاث ساعات.

وترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي، السفير سادات أونال، وضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ورئاسة الأركان وجهاز الاستخبارات، فيما ترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، وضم ممثلين عن السلطات العسكرية والأمنية الروسية.

وتناولت المحادثات بين الجانبين التطورات الأخيرة في إدلب وإرساء الهدوء والسلام في هذه المحافظة، والعملية السياسية في سوريا.

واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات في الأسبوع القادم، بحسب المصادر ذاتها.