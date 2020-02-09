تركيا تهنئ علييف بفوز حزبه في الانتخابات الأذربيجانية العامة

هنأت الخارجية التركية، الأحد، الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفوز حزبه "أذربيجان الجديدة" في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان، "نتمنى أن تكون الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم وسيلة خير لأذربيجان الشقيقة".

ورحبت الخارجية التركية بأجواء الهدوء التي سادت العملية الانتخابية في جميع أنحاء أذربيجان.

وأضافت "نعتبر أن الجهود التي بذلتها السلطات الأذربيجانية لإجراء الانتخابات وفق المبادئ الديمقراطية ومعايير الشفافية، وإظهار الشعب الأذربيجاني النضج خلال العملية الانتخابية، أمران يستحقان التقدير".

وفي وقت سابق اليوم، شهدت أذربيجان انتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة ألف و314 مرشحا ومرشحة.

ويراقب سير العملية الانتخابية 77 ألفا و700 مراقب محلي، إلى جانب 880 مراقب أجنبي.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية غير الرسمية في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أن الرئيس إلهام علييف، أعلن حل البرلمان في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.