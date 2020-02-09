وزير ماليزي: تعاوننا مع أنقرة بوابة لحل القضية الفلسطينية

أعرب وزير التجارة الداخلية في ماليزيا، سيف الدين اسماعيل، عن ثقته بأن بلاده وتركيا ستطرحان أفكارا بناءة لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح للأناضول عقب مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر برلمانيون لأجل القدس، في نسخته الثالثة بكوالالمبور.

وأوضح أن تركيا وماليزيا بقيادة الزعيمين رجب طيب أردوغان ومهاتير محمد، تقيمان علاقات دبلوماسية جيدة للغاية.

وأضاف أن العلاقات التركية الماليزية المتميزة، تعد فرصة مهمة لإيجاد حلول للعديد من الأزمات القائمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتابع قائلا: "أقدمت تركيا وماليزيا على خطوات مهمة في مجال التجارة والاقتصاد والصناعات الدفاعية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء مهاتير محمد إلى أنقرة العام الماضي، ونتيجة لتطور العلاقات بين البلدين، أثق بأن أنقرة وكوالالمبور ستطرحان أفكارا بناءة لحل القضية الفلسطينية".

والسبت، انطلق مؤتمر برلمانيون لأجل القدس، في نسخته الثالثة بكوالالمبور، بمشاركة نحو 500 سياسي من بلدان مختلفة، وكانت تركيا استضافت النسختين السابقتين من المؤتمر.