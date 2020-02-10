أردوغان: تركيا ستصبح رائدة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده ستصبح رائدة في مجال الأمن السيبراني على المستوى العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في مراسم افتتاح المركز الوطني للتعامل مع الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، في العاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن أمن الأنظمة الإلكترونية لتركيا لا يقل أهمية عن أمن حدودها، مشددا على ضرورة تفعيل نظام جديد لمراكز البيانات في القطاعين العام والخاص.

وأضاف "سنحول بلادنا إلى ماركة عالمية في مجال الأمن السيبراني".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا انتهت من تصميم قمرها الصناعي الوطني للاتصالات Türksat 6A، ومن المخطط أن يتم إطلاقه إلى الفضاء في 2022.

وقال إنه لا يمكن لبلاده الانتقال إلى الجيل الخامس في تكنولوجيا الاتصالات (5 G) من دون تأسيس البنية التحتية اللازمة لها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حجم قطاع التكنولوجيا في تركيا ارتفع من 20 مليار دولار إلى 132 مليار دولار خلال 17 عاما.