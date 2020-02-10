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القمة الأمنية بأنقرة: سنواصل الرد على النظام السوري ولن نتخلى عن مسؤولياتنا بإدلب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.02.2020 23:48
آخر تحديث في 10.02.2020 23:50
القمة الأمنية بأنقرة: سنواصل الرد على النظام السوري ولن نتخلى عن مسؤولياتنا بإدلب

جددت أنقرة التأكيد على عزمها الرد على هجوم النظام السوري الذي استهدف قواتها في إدلب اليوم الاثنين، وأدى إلى استشهاد 5 من أفرادها وجرح 5 آخرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن قمة أمنية ترأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحثت آخر التطورات في إدلب، ولا سيما العدوان الذي شنته قوات الأسد ضد القاعدة العسكرية التركي في مطار تفتناز شرقي إدلب.

وأضاف البيان أن "تركيا موجودة في إدلب لمنع حصول اشتباكات ومأساة إنسانية جديدة وموجة لاجئين محتملة". مشدداً أن "ما من هجوم يمكن أن يدفعها للتخلي عن القيام بمسؤولياتها".

يتبع...

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الخبر السابق أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الاثنين، أنه...
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