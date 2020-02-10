أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الاثنين، أنه طالب روسيا بوقف فوري لهجمات النظام السوري على نقاط المراقبة في إدلب.

جاء ذلك في اجتماع ضم وفداً تركياً برئاسة قالن ووفداً روسياً برئاسة ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا في أنقرة اليوم.

وبحسب بيان صادر عن قالن، فإن أنقرة شددت خلال الاجتماع على ضرورة "الوقف الفوري للهجمات ضد القوات التركية ونقاط مراقبتها في إدلب لتعارضها مع روح مسار أستانة".

كما طلبت أنقرة من موسكو "الوفاء بمسؤولياتها حيال الانتهاكات الصارخة لاتفاق سوتشي بصفتها أحد الضامنين له".

وأوضح البيان أن قالن أبلغ الوفد الروسي بأن تركيا مستمرة في استخدام حقها بالدفاع عن النفس ضد الهجمات التي ينفذها النظام على نقاط المراقبة التركية في إدلب مؤكداً إدانتها بقوة.