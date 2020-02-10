تشاوش أوغلو: اجتماع السبت مع الوفد الروسي حول إدلب لم يؤد لنتيجة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، أن اجتماع السبت بين الوفدين الروسي والتركي لم يتمخض عن أي اتفاق حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، مع نظيره السلوفيني ميروسلاف جيرار، بمقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

ودعا تشاوش أوغلو إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال تشاوش أوغلو في هذا السياق: "لو تم التوصل لاتفاق في الاجتماع الماضي مع الوفد الروسي حول إدلب، لما كانت هناك حاجة لاجتماع اليوم".

وأشار إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر وعرض مقترحات الجانبين خلال اجتماع السبت بين الوفدين التركي والروسي.

وأردف قائلا: "الرئيس رجب طيب أردوغان أكد مرارا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا ستتخذ تدابيرها في حال استمر النظام السوري بهجماته، وكذلك أبلغت نظيري سيرغي لافروف بذلك".

وأضاف أن الجانب المهم بالنسبة لتركيا، هو وقف إطلاق النار في إدلب وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم.

ونوه إلى استحالة الحديث عن المسار السياسي وتفعيل عمل لجنة صياغة الدستور في ظل استمرار هجمات النظام السوري وتهجير المدنيين وقتلهم.

ولفت إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين أردوغان وبوتين، في حال فشل اجتماع الوفدين في التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في إدلب.

واليوم تحتضن العاصمة التركية أنقرة اجتماعا ثانيا بين الوفدين التركي والروسي لبحث مستجدات الأوضاع في إدلب.

وسبق للوفدان أن اجتمعا، السبت، دون التوصل إلى أي اتفاق.