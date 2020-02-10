نائب أردوغان: جيشنا سيواصل وجوده بإدلب وسيلقن الدروس لمنتهكي القانون الدولي

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الاثنين، إن جيش بلاده سيواصل تلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوقطاي حول استشهاد 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات نظام الأسد في محافظة إدلب السورية.

وقال: "جنودنا سيواصلون وجودهم بالمنطقة، وتلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي".

وأكد أوقطاي أن الجيش التركي قام بالرد بالمثل على مصادر إطلاق النيران.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب على قاعدة عسكرية تركية في مطار تفتناز العسكري شرقي إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.