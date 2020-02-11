بومبيو: أرسلنا جيفري إلى أنقرة لتنسيق الخطوات التي ستتخذ رداً على هجوم النظام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه أرسل المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة، للتنسيق معها بشأن الخطوات التي ستتخذ رداً على "الهجوم المخل بالاستقرار" لنظام الأسد الذي استهدف القوات التركية في إدلب وأدى إلى استشهاد 5 منهم يوم الاثنين.

وعبر بومبيو، في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عن دعم الولايات المتحدة وتضامنها مع تركيا بشأن هذا الهجوم، قائلاً: "نقف بجانب حليفتنا في الناتو تركيا".

كما قدم تعازيه إلى عائلات الجنود الأتراك الذين استشهدوا في هجوم قوات النظام السوري على مطار تفتناز العسكري شرقي إدلب.

وجدد الوزير الأمريكي دعوة واشنطن كلاً من النظام السوري وروسيا إلى وقف اعتداءاتهما المتواصلة في إدلب.

ويصل المبعوث الأمريكي جيمس جيفري إلى تركيا اليوم للقاء كبار المسؤولين الأتراك، في زيارة أعلن عنها يوم الأحد الماضي.