جيفري لدى وصوله أنقرة: زيارتي تهدف لتقديم أقصى أنواع الدعم لتركيا

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى العاصمة التركية أنقرة للتباحث مع المسؤلين الأتراك بشأن آخر التطورات في إدلب.

وحطت طائرة المبعوث الأمريكي، في مطار إسنبوغا في أنقرة، مساء الثلاثاء، حيث قال لدى وصوله في تصريحات للصحفيين إن "جنود تركيا، الحليفة في الناتو، يواجهون تهديدا كبيرا في إدلب".

وأضف أن روسيا ونظام الأسد هما مصدر هذا التهديد.

وقدم جيفري تعازيه لتركيا جراء استشهاد 5 جنود أتراك في إدلب، الاثنين، قائلاً: "لدينا شهداء.. تعازي لكم".

وأضاف بأنه يهدف خلال زيارته إلى تركيا اليوم إلى التباحث بشأن آخر التطورات هناك، وتقديم "أقصى أنواع الدعم لتركيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة، عبر حسابها على تويتر، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، سيبحث خلال زيارته، مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، الهجوم العسكري للنظام السوري بدعم روسي على إدلب، وسبل التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

وأشارت السفارة إلى الأنشطة "المخلة بالاستقرار" لروسيا وإيران وحزب الله اللبناني ونظام الأسد. مضيفة: "هذه الأفعال تعيق إعلان وقف إطلاق نار في عموم سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وعودة مئات الآلاف من الذين هجروا من مناطقهم في شمالي سوريا إلى منازلهم بشكل آمن.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفائه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب-دمشق السريع.