زعيم حزب الحركة القومية التركي: علينا أن نخطط من الآن لدخول دمشق وإسقاط الأسد

قال دولت بهتشه لي زعيم حزب الحركة القومية التركي إن الأزمة في إدلب اكتسبت أبعاداً جديدة وإن على الشعب التركي أن يخطط من الآن إلى دخول دمشق إذا اقتضت الحاجة وإسقاط الأسد.

جاء ذلك في خطاب بهتشه لي، اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزيه.

وأضاف بهتشه لي أن الأسد قاتل مجرم ونظامه غير شرعي، وأن روسيا الداعم الأكبر له غير صادقة في نواياها.

وأكد أن السلام لن يتحقق في سوريا ولن تنعم تركيا أيضاً بالهدوء ما لم تتم الإطاحة بالأسد.

وأشار إلى أن ما تقوم به روسيا هو فقط مماطلة ومحاولات لإكساب الأسد مزيداً من الوقت لذا على تركيا أن تخطط من الآن لدخول دمشق في حال لم يصبح لديها خيار آخر.