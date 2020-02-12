أردوغان: الطائرات التي قصفت المدنيين في إدلب لن تطير بعد الآن بحرية

قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن الطائرات التي قامت بقصف المدنيين في إدلب لن تطير بعد الآن بحرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك.

وتابع "أقولها علناً، لن يكون أحد في مأمن بمكانٍ أُهدر فيه دم الجنود الأتراك".

وأكد أردوغان أن الجيش التركي سيضرب قوات النظام السوري في حال كرر اعتداءاته على الجنود الأتراك، حتى لو كان ذلك خارج المناطق المشمولة باتفاق سوتشي.

وجدد أردوغان إصرار بلاده على خروج النظام السوري الى خارج نقاط المراقبة حتى نهاية فبراير.



واستطرد في هذا السياق: "لن نتراجع عن ذلك وسنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".