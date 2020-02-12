أردوغان يدعو أوروبا لاتخاذ موقف مشرف من الإرهاب

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الاتحاد والدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف "مبدئي ومشرف" إزاء الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بولاية "قهرمان مرعش" جنوبي البلاد.

وأوضح أردوغان أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت قرار إغلاق حزب "باتاسونا" الإسباني خلال عام 2009، لـ "وجود رابط عضوي بينه وبين تنظيم إرهابي (حركة إيتا الانفصالية)، وعدم إدانته للأعمال الإرهابية وتحريضه الشعب ضد الدولة".

وأشار إلى أن قرار المحكمة الأوروبية هو تعبير واضح لعدم وجود مكان في الأنظمة الديمقراطية لأحزاب لا تبتعد عن التنظيمات الإرهابية ولا تدين الأعمال الإرهابية بشكل صريح.

وأضاف: "هذا القرار يؤيد صحة المسار القانوني الذي انتهجته تركيا بحق بعض السياسيين والأحزاب السياسية التي رفضت الابتعاد عن التنظيمات الإرهابية الانفصالية".

وشدد أن البرلمان الأوروبي يتبنى موقفا يخالف بشكل واضح قرار المحكمة الأوروبية.

وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا البلجيكية المتعلق بإغلاق الطريق أمام محاكمة أفراد وكيانات مرتبطة بمنظمة "بي كا كا"، اعتبر أردوغان أن "القرار بمثابة دعم للمنظمة الإرهابية".

وأضاف: "التطورات الجارية أظهرت نفاق الاتحاد والدول الأوروبية وموقفهما المنحرف وغير المبدئي إزاء الإرهاب".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيفقد مصداقيته واعتباره ما لم يلتزم بقرارات جهازه القضائي.