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جيفري يلتقي نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.02.2020 15:01
آخر تحديث في 12.02.2020 15:12
جيفري يلتقي نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال

استهل المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، زيارته إلى تركيا بلقاء نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال.

ووصل جيفري على رأس وفد أمريكي، إلى مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، ظهر الأربعاء.

واستغرق اللقاء بين أونال وجيفري، قرابة ساعة ونصف، ليغادر بعده الوفد الأمريكي برئاسة جيفري، مقر الخارجية التركية.

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوث واشنطن إلى دمشق جيمس جيفري سيزور تركيا وألمانيا لبحث الأزمة في سوريا والمنطقة.

وأوضح بيان الخارجية أن وفداً برئاسة جيفري سيلتقي المسؤولين في تركيا وبحث المخاوف المشتركة وهجمات قوات النظام السوري المدعوم من روسيا.

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