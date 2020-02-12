وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن والناتو لمساهمات ملموسة أكثر بشأن إدلب

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، القضايا الأمنية والدفاع في كل من سوريا والعراق.

وجاء لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مقره العام بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال اللقاء، أعرب أقار، عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب.

وأكد على أهمية تقديم كل من الولايات المتحدة وحلف الناتو مساهمات ملموسة أكثر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بإدلب.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع.