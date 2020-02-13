الرئيس الباكستاني يلتقي نظيره التركي ويقيم مأدبة عشاء على شرفه

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الباكستاني عارف علوي، في العاصمة إسلام أباد، فيما أقام علوي مأدبة عشاء على شرف نظيره.

وشارك في المأدبة التي أقيمت بالقصر الرئاسي الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد، عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، وعقيلة الرئيس الباكستاني سامينا علوي.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء؛ الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتجارة روهصار بكجان، والنقل والبنية التحتية محمد جاهد طورهان.

وفي وقت سابق، وصل أردوغان، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.